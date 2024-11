Formiche.net - Iran-Israele, il prossimo attacco avverrà dall’Iraq e prima di Usa2024

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: Secondo Aaron David Miller, “la nuova normalità potrebbe essere questa: siache l’stanno ampliando la loro tolleranza al rischio. Se l’entra in azione con maggiore decisione, gli obiettivi disi espanderanno. E a giudicare dalle cose, non ci saranno garanzie per gli Stati Uniti su quali obiettivi siano sul tavolo o meno”. Il politologo del Carnegie fa riferimento alla notizia secondo cui l’starebbe pianificando unviolento contro, come ritorsione per l’ampio bombardamento con cui due giorni fa lo Stato ebraico ha a sua volta agito per rappresaglia al raidiano subito il primo ottobre. Riguardo alle garanzie per gli Usa si riferisce al fatto che probabilmente gli israeliani avevano scelto gli obiettivi ascoltando la richiesta americana di evitare petrolio e nucleare.