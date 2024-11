Lapresse.it - Inchiesta hacker, i pm: nei dossier di Equalize fino all’86% di dati rubati

(Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’86 per cento del “prezzo finale” a cui laha venduto i “” è “composto daillecitamente tratti dalle BancheStrategiche Nazionali“. È quanto emerge dagli atti dell’della Direzione distrettuale antimafia di Milano sulla rete di presunte cyber-spie attorno alla società del manager autosospeso di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, e dell’ex super poliziotto Carmine Gallo. I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno riassunto in un documento di 90 pagine i modelli di business della società di via Pattari 6 e delle altre aziende coinvolte nel fascicolo, che vendevanoai clienti su commissione.