Incendio a San Felice Circeo | bruciato un container di proprietà del Comune

Un Incendio è divampato in un terreno comunale di San Felice Circeo. I carabinieri del luogo hanno accertato che ignoti hanno appiccato il fuoco a un container di proprietà del Comune. La struttura era inutilizzata da molto tempo ed era diventata un ricovero per persone senza dimora.

Container in fiamme, avviata un'indagine

(rainews.it)

Veniva utilizzato come rifugio di fortuna dai senzatetto della zona. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Nessun ferito ...

Alla “Farmacia Al Palazzo dello Sport” la furia dell’esondazione ha travolto l’intero magazzino. Intere zone senza corrente ...

AN FELICE DE MOLISE - Alle 14,30 circa di oggi, una squadra Vigili del Fuoco di Termoli, è stata chiamata ad intervenire nel Comune ...

Pomeriggio di paura a San Felice del Molise, dove un autobus con a bordo studenti è stato avvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Vigili del Fuoco ...