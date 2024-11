Nerdpool.it - Il Trono di Spade: in arrivo un film prodotto da Warner Bros., ma su cosa si baserà?

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- La saga di Game of Thrones si espande ancora con un nuovoin fase di sviluppo da. L’iconica serie HBO si è conclusa nel 2019, ma Westeros continua ad attrarre nuove avventure. Diversi spin-off sono già stati lanciati o sono in fase di sviluppo, come House of the Dragon, il primo a conquistare il pubblico su HBO. Tuttavia, l’idea di portare Game of Thrones sul grande schermo rappresenta una scommessa audace:. sembra voler puntare su unper attirare un pubblico ancora più ampio. Secondo The Hollywood Reporter,. è alle primissime fasi di sviluppo di un lungometraggio dedicato al mondo di Westeros. Attualmente, il progetto di unsu Game of Thrones non ha ancora un regista, sceneggiatore o cast confermato, a dimostrazione di quanto sia iniziale la fase di lavorazione.