Il Manchester United conferma la nomina di Amorim (Di venerdì 1 novembre 2024) 2024-11-01 14:17:06 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester United ha confermato che Ruben Amorim sostituirà Erik ten Hag come capo allenatore con un contratto fino a giugno 2027. Ci si aspettava che la notizia sarebbe stata annunciata dopo la partita dello Sporting CP contro l'Estrela questa sera, ma un comunicato dello United all'ora di pranzo ha dichiarato che l'accordo è stato concluso con il trasferimento dei portoghesi all'Old Trafford durante la sosta per le nazionali. Il comunicato recita: "Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Ruben Amorim come capo allenatore della prima squadra maschile, soggetta ai requisiti del visto di lavoro. "Si unirà fino a giugno 2027 con un'opzione di club di un anno aggiuntivo, una volta che avrà adempiuto ai suoi obblighi nei confronti del suo club attuale. Si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre".

Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United. Il portoghese si lega al club inglese fino al 30 giugno 2027 e prende il posto dell`esonerato.

I Red Devils hanno già deciso chi sostituirà il tecnico olandese. In Inghilterra arriverà l'attuale allenatore dello Sporting Lisbona Il Manchester United ...

Visualizzazioni: 5 Il Manchester United, tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha confermato di aver sollevato Erik ten Hag dal suo incaricato. La notizia era nell’aria, ma ora è ...

Per ora i Red Devils hanno optato per la soluzione interna, promuovendo Ruud Van Nistelrooy ad allenatore della prima squadra. Difficile però che l'ex attaccante del Real Madrid venga confermato fino ...