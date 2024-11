Ligabue, che però ha dovuto fare i conti con un improvviso attacco influenzale Bolognatoday.it - Il concerto di Ligabue è stato rinviato a sorpresa Leggi tutto su Bolognatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bolognatoday.it: QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa visita al reparto di Pediatria del Sant’Orsola il pomeriggio, poi il live al teatro EuropAuditorium la sera. Sarebbe stata una bellissima giornata per Luciano, che però ha dovuto fare i conti con un improvviso attacco influenzale

Rinviato il concerto di Ligabue a dieci minuti dall’inizio

Lo spettacolo si doveva tenere all’EuropAuditorium di Bologna. Grande delusione per tutti i fan. Verrà comunicata data di recupero. Come fare con i biglietti ...

Luciano Ligabue ha la febbre, salta il concerto all'EuropAuditorium di Bologna. Federico Poggipollini saluta i fan

Amara sorpresa per i fan di Ligabue, costretto a rimandare il suo concerto all'EuropAuditorium di Bologna, in programma questa sera, giovedì 31 ottobre. «A causa di uno stato influenzale improvviso ch ...

Europauditorium: saltato il concerto di Ligabue

La serata di attesa per il concerto di Ligabue al Teatro Europauditorium si trasforma in delusione per i fan: il cantante costretto a cancellare lo spettacolo a causa di un'improvvisa indisposizione.

Ligabue al Teatro Grande: sul palco con lui anche il figlio Lenny

(giornaledibrescia.it)

È già sold out il concerto di mercoledì 30 ottobre in corso Zanardelli a Brescia: la scaletta è segreta perché cambia a ogni data, ma gli arrangiamenti saranno «più intimi» ...