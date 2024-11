Hernani tiene in ansia Pecchia (Di venerdì 1 novembre 2024) Non arrivano buone sensazioni per il Parma sul fronte Hernani. Il brasiliano, con grande probabilità, salterà la gara di lunedì contro il Genoa e potrebbe rimandare il suo rientro in campo a dopo la sosta per le Nazionali. Resta da capire se lo staff medico proverà a recuperarlo per la sfida Parmatoday.it - Hernani tiene in ansia Pecchia Leggi tutto su Parmatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Non arrivano buone sensazioni per il Parma sul fronte. Il brasiliano, con grande probabilità, salterà la gara di lunedì contro il Genoa e potrebbe rimandare il suo rientro in campo a dopo la sosta per le Nazionali. Resta da capire se lo staff medico proverà a recuperarlo per la sfida

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in

Conferenza stampa Pecchia: «Metteremo la miglior formazione contro la Juve. Sul mio passato bianconero posso dire solo una cosa»

(juventusnews24.com)

Conferenza stampa Pecchia, il tecnico del Parma parla così alla vigilia ... COME STA IL PARMA – «Devo tener conto della partita e delle condizioni di qualche calciatore per come è uscito. Il gruppo ...

Pecchia ritrova la Juventus: nel 2019/20 la Coppa Italia con la Next Gen. Dove giocano oggi i “suoi” bianconeri

(juventusnews24.com)

Pecchia ritrova la Juventus da avversario. Il tecnico del Parma in passato alla Next Gen: dove giocano i “suoi” ragazzi della stagione 2019/20 Vigilia di campionato per la Juve, che domani ospiterà il ...

Dalla panchina avversaria. Pecchia recupera Estevez e Coulibaly

(lanazione.it)

Pecchia recupera alcuni giocatori ... le sue accelerazioni e la bravura nell’uno contro uno, mentre al centro Hernani avrà il compito di raccordare centrocampo e attacco.

Juventus-Parma, Pecchia in conferenza: 'Il mio passato alla Juve è stato importante'. Sugli indisponibili...

(ilbianconero.com)

Fabio Pecchia, allenatore del Parma ... COME CI ARRIVA IL PARMA - "Devo tener conto della partita e delle condizioni di qualche calciatore per come è uscito. Il gruppo complessivamente sta bene, ...