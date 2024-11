Gisele Bündchen incinta di Joaquim Valente l’ex marito Tom Brady è scioccato

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pettegolezzicelebrita.com: La gravidanza a sorpresa di: la reazione di Tomalla notizia La notizia della gravidanza dicon il suo fidanzato,, 35 anni, ha lasciato molti sorpresi, nessuno più del suo ex, Tom. Secondo fonti vicine alla coppia,sarebbe rimasto “sbalordito” nell’apprendere che, 44 anni, aspetta un figlio da. Una fonte ha rivelato a Page Six, “Tom sapeva chefacevano sul serio, ma l’idea di un bambino in arrivo lo ha colto di sorpresa”. Tuttavia,ha cambiato idea, con fonti interne che affermano che ora è “felice per” mentre elabora la notizia inaspettata. Uno sguardo al passato della relazione trae Tome Tomsono stati sposati per tredici anni e hanno avuto due figli, Benjamin, 14 anni, e Vivian, 11.