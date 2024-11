FC 25 POTM: Robert Lewandowski si conferma il migliore giocatore de La Liga di ottobre - Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore del Barcellona Robert Lewandowski uscita in data 1 novembre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Robert Lewandowski è stato scelto come miglior giocatore de LA Liga per il mese di ottobre 2024. Scopri tutti i POTM usciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato. Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili. Robert Lewandowski POTM Numero sfide: 4 Premio: 1x POTM LA Liga Robert Lewandowski Non scambiab. Plus+: ATT: Attaccante Avanzato Plus++: Falso 9 Scadenza: 29 novembre Costo delle sfide al momento dell’uscita: 180.000 Crediti circa   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg. Imiglioridififa.com - FC 25 POTM: Robert Lewandowski si conferma il migliore giocatore de La Liga di ottobre Leggi tutto su Imiglioridififa.com (Imiglioridififa.com - venerdì 1 novembre 2024)- Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata aldel Barcellonauscita in data 1 novembre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!è stato scelto come migliorde LAper il mese di2024. Scopri tutti iusciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato. Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.Numero sfide: 4 Premio: 1xLANon scambiab. Plus+: ATT: Attaccante Avanzato Plus++: Falso 9 Scadenza: 29 novembre Costo delle sfide al momento dell’uscita: 180.000 Crediti circa   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg.

With FC Barcelona being at the top of the La Liga table following an amazing streak of results, it comes as no surprise that the EA FC 25 Robert Lewandowski POTM SBC has been leaked on social media.

