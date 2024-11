Oasport.it - F1, Oscar Piastri batte Lando Norris e si prende la pole sprint in Brasile, terzo un grande Leclerc

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)da fuoriclasse silanelle qualifichedel Gran Premio dela Interlagos. Dopo essere stato sempre dietro al compagno di squadraper tutte le prime due sessioni, ecco che al momento deciso l’australiano ha piazzato il colpo. Un bravissimoè, contenendo a due decimi e mezzo il distacco dalle McLaren, poi Verstappen, Sainz e Russell. Nel Q1 tutti si migliorano all’ultimo tentativo in mezzo a tantissimo traffico: impressionache con gomma media fa un clamoroso 1:09.477 e ottiene la leadership per dispersione con un vantaggio di 0?788 sul compagno di squadra. Una McLaren super, ma non manca l’equilibrio alle loro spalle come mostra la terza posizione di Alexander Albon con la Williams a 0?889 dal britannico davanti a Charlesstaccato di 0?911.