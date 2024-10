Liberoquotidiano.it - "Ecco la verità". Antonio Conte continua a nascondersi, ma il Napoli è da scudetto

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it:logora chi non ce l'ha. In molti aspettano un suo passo falso e non vedono l'ora di criticarlo, d'altronde chi è vincente di professione risulta spesso antipatico. E però il tecnico leccese non sta offrendo agganci, visto che ildal tremendo 3-0 subito all'esordio a Verona non ha più perso una partita. Anzi, dal punto di vista statistico ha fatto qualcosa di straordinario: è vero che dopo il disastro del Bentegodi sono arrivati Lukaku, McTominay e Gilmour, ma la base della squadra è rimasta la stessa che aveva vinto appena 8 delle ultime 28 partite giocate in campionato. Quello a San Siro contro il Milan è invece stata l'ottavo successo nelle ultime nove giornate.