Due squali volpe trovati morti in spiaggia a Torre del Greco: arriva la Guardia Costiera - Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella zona di Lido La Scala; sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera per le verifiche del caso. Fanpage.it - Due squali volpe trovati morti in spiaggia a Torre del Greco: arriva la Guardia Costiera Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nella zona di Lido La Scala; sul posto sono intervenuti gli uomini dellaper le verifiche del caso.

Incredibile sorpresa questa mattina alle 10.30 nel mare della spiaggia La Scala. Sono stati trovati dai bagnanti due squali volpe in acqua, ancora vivi al momento del ritrovamento. Gli stessi bagnanti ...

Due esemplari di squalo volpe sono stati trovati spiaggiati e ormai privi di vita, verifiche sugli animali della Guardia Costiera prima della rimozione delle carcasse ...

Due esemplari di squalo volpe: sono quelli ritrovati quest'oggi nella zona posta a ridosso del lido La Scala, lungo via Calastro, nella parte iniziale del lungomare di Torre del Greco, nel Napoletano.

Gli squali, rispettivamente di 4 e 4,5 metri di lunghezza, sono stati immediatamente trasportati all'Istituto Zooprofilattico di Portici per ulteriori analisi e scoprire cosa abbia provocato la loro m ...