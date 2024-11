Ilnapolista.it - Dicevano che Conte avesse perso il furore, sciocchezze (Corsera)

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it:cheil) Scrive Alessandro Bocci per il Corriere della Sera:, nel frattempo, ha conquistato Napoli. Ma la cosa più sorprendente è che Napoli ha conquistatoe questo era più difficile da mettere in preventivo. Antonio ha risollevato gli azzurri con la forza del lavoro e la chiarezza delle idee.che, dopo l’ultima avventura in Inghilterra, al Tottenham,ilche lo animava.. Il suo Napoli ha un’identità forte. Come l’Inter della seconda stella. Quest’anno, invece, la regina è più volubile e meno solida, soggetta a alti e bassi. I numeri della capolista sono impressionanti: 5 vittorie di fila e per 7 volte nelle ultime 9 giornate ha mantenuto la porta inviolata. Gli allenatori esperti nella corsa scudetto non hanno dubbi: lo scudetto lo conquisterà chi chiude la porta.