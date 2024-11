Spazionapoli.it - Di Lorenzo vero leader: il gesto del capitano prima della sfida con l’Atalanta

Leggi tutto su Spazionapoli.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Spazionapoli.it: Giovanni Disi è lasciato alle spalle le critiche estive ed è sempre piùdi questo Napoli. Unimportante proprio in queste ore da parte delazzurro. Dopo le critiche ricevute in estate, Diè riuscito a lasciarsi alle spalle un periodo molto complesso, forse il più difficile con la maglia del Napoli. La scorsa stagione ha visto l’intera squadra andare in affanno, finendo il campionato al decimo posto in classifica e fuori dalle coppe europee. Un epilogo funesto per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha dovuto prontamente cambiare rotta e puntare su un allenatore di personalità come Antonio Conte. I risultati si vedono, visto che proprio il tecnico è riuscito a lavorare sulla testa dei calciatori, cambiando in maniera drastica quello che è l’approccio alle partite e la metodologia di applicazione sul campo.