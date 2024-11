Ilfattoquotidiano.it - Dati sull’occupazione statunitense peggiori delle attese. Trump: “Catastrofe, colpa di Harris”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Negli Stati Uniti, ad ottobre, si sono contati 12mila posti di lavoro in più, la crescita più lenta da 4 anni. Un dato molto al di sottoche assume maggiore rilevanza a 4 giorni dalle elezioni presidenziali. Lo riporta il Dipartimento del Lavoro Usa. L’occupazione è rimasta sostanzialmente invariata così come il tasso di disoccupazione, fermo al 4,1% (Sotto la presidenza Biden, dal picco del 15% nel periodo del Covid, la disoccupazione è gradualmente scesa, sino a toccare il valore più basso dal 2011). In ottobre l’occupazione ha continuato a crescere nel settore sanitario e in quello governativo. I servizi di assistenza temporanea hanno perso posti di lavoro. L’occupazione è diminuita nel settore manifatturiero a causa di scioperi.