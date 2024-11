Ilrestodelcarlino.it - Da Elettra Lamborghini a Laura Pausini: serata da ‘paura’ ad Halloween per i vip dell’Emilia Romagna

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Bologna, 1 novembre 2024 –in versione cow-girl, con il trucco a tema Hallloween. Il mitico Vasco Rossi fa gli auguri dipubblicando la foto da West Hollywood. Cena a tema a casa dell’attore Stefano Accorsi. “Happy” scriveda Londra in una cornice tipica del Dia de los Muertos. Alcuni dei volti più notihanno festeggiato la notte da brividi partecipando a party o feste in casa. E hanno condiviso con i tantissimi follower immagini a tema. Anche il Blasco ha augurato “Happy” ma dal West WoodCarnaval, una delle feste dipiù spettacolari al mondo. Il “provocatore” di Zocca, in provincia di Modena, indossa un bomber rosso e un copricapo colorato. Mentre la collega Orietta Berti, di Cavriago (Reggio Emilia) ha pubblicato le foto con i nipotini.