Crisi idrica la denuncia di Mareamico | Milioni di litri d' acqua dei depuratori buttati a mare

"Mentre si cercano fonti alternative alle attuali, accade un fatto gravissimo ed inspiegabile: nel comprensorio irriguo del Consorzio Agrigento 3 si gettano in mare circa 12 Milioni di metri cubi di acqua pulita l'anno, provenienti dai depuratori, invece di distribuirli agli agricoltori assetati

Crisi idrica, lo sfogo di una cittadina: “C’è chi continua a vivere nell’emergenza”

MESSINA. Si continua a parlare di crisi idrica in città, che dopo aver morso durante l’estate, non è affatto andata via con l’autunno, e alla quale si aggiungono i disagi dei precedenti giorni a causa ...

Crisi idrica: Pd, gestione fallimentare di Acquedotto Lucano

“Esprimo una forte e inequivocabile condanna della gestione fallimentare di Acquedotto Lucano, la cui incapacità di garantire un servizio idrico adeguato, ha superato ogni livello di tolleranza. È ina ...

Crisi idrica, “se ci sono colpe è giusto che vengano accertate”

“La crisi idrica che interessa i 29 Comuni serviti dalla diga Camastra, compreso il capoluogo di regione, sta assumendo contorni sempre più drammatici. L’assenza di piogge nei prossimi giorni potrebbe ...

Crisi idrica in Sicilia: non è tutta colpa del clima che cambia

Non è tutta colpa del clima Le crisi idriche tuttavia non dipendono soltanto dalle fluttuazioni climatiche, a concorrere in larga parte è anche il grado di vulnerabilità delle infrastrutture adibite ...