Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso, ladri in fuga sulla Porsche

incon una Land Rover e unaPanamera. E' successo a San Marino, dove nella notte tra mercoledì e giovedì i soliti ignoti avrebbero visitato almeno tre abitazioni. Nei primi due casi, i malviventi sono rimasti praticamente a mani vuote, ma al terzo tentativo avrebbero messo le mani sulle chiavi delle due auto. Sono quindi saliti a bordo dei bolidi e sono partiti in direzione del confine di Dogana. La Land Rover è stata però abbandonata nel territorio della Repubblica in corrispondenza di una discesa, mentre delal momento sembra non esserci traccia. Non è da escludere che, una volta entrati in territorio italiano, iabbiano imboccato l'autostrada e siano fuggiti con il prezioso bottino.