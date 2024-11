Serie C1, i match clou sono Lucrezia-Città di Ostra, Aurora Treia-Avenale, Polisportiva Victoria-Castelfidardo e il posticipo Acli Villa Musone-Osimo Five VALLESINA, 1° novembre 2024 – Sarà una Festa dei Santi all’insegna del futsal regionale. Stasera venerdì 1° novembre, infatti, si giocano le gare della 6^ giornata di Serie C1 e Serie C2. Andiamo a scoprire il programma completo: solo una partita si giocherà domani sabato 2 novembre, ovvero Acli Villa Musone-Osimo Five. Serie C1 In Serie C1, il Pietralacroce attende la neo-promossa Gagliole, a caccia del riscatto dopo il ko contro la capolista Fermana. Il Chiaravalle, invece, sarà di scena a Cagli in uno scontro salvezza in piena regola, visto che le due squadre sono invischiate in zona play-out. .com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-2025, il programma e gli arbitri della 6^ giornata Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: In C1 il Pietralacroce ospita il Gagliole, il Chiaravalle di scena a Cagli, il Cerreto d’Esi nella tana del Pianaccio. InC1, i match clou sono Lucrezia-Città di Ostra, Aurora Treia-Avenale, Polisportiva Victoria-Castelfidardo e il posticipo Acli Villa Musone-Osimo Five VALLESINA, 1° novembre– Sarà una Festa dei Santi all’insegna del futsal regionale. Stasera venerdì 1° novembre, infatti, si giocano le gare6^diC1 eC2. Andiamo a scoprire ilcompleto: solo una partita si giocherà domani sabato 2 novembre, ovvero Acli Villa Musone-Osimo Five.C1 InC1, il Pietralacroce attende la neo-promossa Gagliole, a caccia del riscatto dopo il ko contro la capolista Fermana. Il Chiaravalle, invece, sarà di scena a Cagli in uno scontro salvezza in piena regola, visto che le due squadre sono invischiate in zona play-out.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a 5A2 Elite. Impegno casalingo per il Pordenone C5 che oggi pomeriggio ospita la capolista Elledi Fc;a 5,C1: il Città di Massa in visita all’Atletico Fucecchio;a 5A. Domani la Roma 1927 Futsal ospita il Benevento C5;a 5A2 Elite. Lazio C5 e Roma C5 in campo per la quarta giornata;a 5B Femminile, la WFC Grottaglie torna alla 8-1 alla New Real Rieti, Giovarruscio Show;a 5, tutte le decisioni del Consiglio Direttivo della Divisione Nazionalea 5; Approfondisci 🔍

Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma 5-1

(rainews.it)

La Fiorentina travolge la Roma: al 'Franchi' un 5-1 clamoroso che porta la Viola a 16 punti al passo con Atalanta e Lazio. I giallorossi si fermano a 10.

Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir

(ilrestodelcarlino.it)

La squadra di calcio a 5 d.i.r. dell'asd Format Ferrara vince il campionato italiano 2024 della Fisdir, ottenendo la promozione in serie B. Grandi risultati e riconoscimenti per i giocatori con disabi ...

Calcio a 5: gruppo folto in testa dopo la seconda di Serie A

(oasport.it)

La seconda giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è ha mandato in archivio il solito carico di gol ed emozioni dai ...

Calcio a 5, Meta Catania e Napoli non sbagliano nella prima giornata della Serie A

(oasport.it)

La prima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, con tutti i match in programma che si ...