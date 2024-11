Broken Sword Shadow of the Templars Reforge arriva anche su Nintendo Switch. Broken Sword – Gamerbrain.netBroken Sword Shadow of the Templars Reforge anche su Nintendo Switch La versione Reforge include tutti i contenuti dell’edizione base, rimasterizzati in video, con lo stesso doppiaggio e purtroppo l’assenza dei contenuti visti nell’edizione Director’s Cut, dunque è quella originale lanciata su PSX, PC ed altre piattaforme nel corso del tempo. La storia vede un turista americano in vacanza a Parigi chiamato George Stobbart, il quale si ritrova all’esterno di un bar quando un assassino travestito da pagliaccio fa esplodere l’ordigno. Gamerbrain.net - Broken Sword Shadow of the Templars Reforge: Uscita annunciata per Nintendo Switch Leggi tutto su Gamerbrain.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gamerbrain.net: Dopo il lancio su PC,of thearriva anche su– Gamerbrain.netof theanche suLa versioneinclude tutti i contenuti dell’edizione base, rimasterizzati in video, con lo stesso doppiaggio e purtroppo l’assenza dei contenuti visti nell’edizione Director’s Cut, dunque è quella originale lanciata su PSX, PC ed altre piattaforme nel corso del tempo. La storia vede un turista americano in vacanza a Parigi chiamato George Stobbart, il quale si ritrova all’esterno di un bar quando un assassino travestito da pagliaccio fa esplodere l’ordigno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:of the Templars: Reforged su Nintendo Switch, previsto per il 7 novembre!;- Il Segreto dei Templari: Reforged arriva su Switch a novembre;of the Templars: Reforged arriva su Nintendo Switch a Novembre;il Segreto dei Templari Reforged: annunciata la data per Switch;- Il Segreto dei Templari: Reforged arriva su Switch a novembre;of the Templars: Reforged | Recensione; Approfondisci 🔍

Broken Sword Shadow of the Templars Reforge arriva su Nintendo Switch

(techgaming.it)

La versione per Nintendo Switch di Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di €29,99, come annunciato dallo sviluppatore Revolution Software.

Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged su Nintendo Switch ha una data di uscita

(msn.com)

Revolution Software ha annunciato oggi la data di uscita di Broken Sword: Il Segreto dei Templari - Reforged su Nintendo Switch. La rivisitazione in alta definizione del primo capitolo della serie Bro ...

Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged arriva su Switch a novembre

(hdblog.it)

Attraverso un post su X, Revolution Software ha annunciato la data di uscita di Broken Sword: Il Segreto dei Templari - Reforged su Nintendo Switch. La riedizione della celebre avventura punta e clicc ...

Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged for Switch launches November 7

(gematsu.com)

The Switch version of Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged will launch on November 7 for $29.99 / £24.99 / €29.99, developer Revolution Software announced. Broken Sword: Shadow of the ...