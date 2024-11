Brasile, quel filo diretto con il Veneto

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nel Gionale di Vicenza , Nicoletta Martelletto evidenzia che l’anniversario dei 150 anni dall’emigrazione italiana verso il, meta tra l’altro di tanti veneti, ha portato nuova energia nei rapporti tra Italia e. Renato Mosca de Souza, ambasciatore brasiliano in Italia da un anno, ha partecipato alla cerimonia del “Premio Pigafetta” a Vicenza, rafforzando le relazioni economiche e culturali tra i due Paesi. Il, dopo anni di turbolenze politiche, si trova in un periodo di ripresa sotto la guida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. L’ambasciatore brasiliano in Italia ha evidenziato come il suo Paese stia aprendo nuovi mercati, specialmente nel settore agroalimentare e nelle energie rinnovabili, dove già l’87% dell’energia proviene da fonti sostenibili.