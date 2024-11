Quotidiano.net - Bimba affidata ai due italiani bloccati a Baires Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: È nel cuore di Palermo, uno dei migliori quartieri di Buenos Aires, che la coppia di veneti, fermata all’aeroporto di Ezeiza mentre cercava di lasciare l’Argentina con una neonata di 14 giorni in braccio, ha trovato un alloggio temporaneo, in attesa di capire cosa ne sarà del loro caso. Per il momento non ci sono accuse formali sui due uomini, che hanno ottenuto l’affidamento della bambina, nata da una gestazione per altri, dietro l’impegno di non lasciare il Paese. Ma mentre mettono a punto la loro strategia legale, i partner hanno scelto un appartamento vicino alla clinica svizzero-argentina dove la piccola è nata il 10 ottobre assicurandole così tutte le cure necessarie nella fase neonatale. "Non vogliamo partire senza di lei" è il mantra della coppia, che si è già abituata all’idea di famiglia, accarezzata durante i nove mesi di attesa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aiitaliani bloccati a Baires; La coppia italiana con lanata da maternità surrogata è bloccata in Argentina; Gpa in Argentina: bambinaalla coppia di padovani, indagata la società a cui si sono rivolti; Maternità surrogata: coppia bloccata in Argentina. Ma iuomini non sono in arresto; Lecce,infibulata allontanata dalla famiglia eai servizi sociali; La Corte di Cassazione stabilisce: fino ai 3 anni i bambini dormono dalla madre; Approfondisci 🔍

Bimba affidata ai due italiani bloccati a Baires

(msn.com)

È nel cuore di Palermo, uno dei migliori quartieri di Buenos Aires, che la coppia di veneti, fermata all’aeroporto di Ezeiza mentre cercava di lasciare l’Argentina con una neonata di 14 giorni in brac ...

Maternità surrogata: coppia bloccata in Argentina. Ma i due uomini non sono in arresto

(firenzepost.it)

Una coppia - due uomini italiani - è stata fermata in Argentina con una bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina. La bimba è stata affidata ai due italiani che, non sono in arresto, ma nel ...

Due uomini e una bimba. Nel caso argentino la legge Roccella non c’entra nulla

(huffingtonpost.it)

La bimba, che è figlia biologica anche di uno dei due uomini italiani ed è affidata ora alla coppia che non può lasciare ... Anche e soprattutto per porre un freno ai casi di sfruttamento dello stato ...

La coppia italiana con la bimba nata da maternità surrogata è bloccata in Argentina

(today.it)

La piccola è stata affidata ai due uomini, un oncologo di Padova e il suo compagno, che però al momento non possono lasciare il Paese ...