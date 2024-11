Beppe Grillo e l’ultimo post al vetriolo sul blog | Anche persone che pensiamo siano vere sono false

Leggi tutto su Open.online

(Di venerdì 1 novembre 2024) «Spesso crediamo a idee. Sappiamo un po’ che. Mache dovrebbero essere. Tutti. Siamo fatti così». Inizia cosìsuldi, fondatore del Movimento 5 stelle, in rotta con l’attuale leader ed ex premier Giuseppe Conte. Il testo presentaunscriptum abbastanza lapidario: «che». «Ero in una farmacia. Entra una signora. Compra un flaconcino di crema anti-vecchiaia-emolliente-idratante-nutriente-rassodante. 70 euro. 1400 euro al litro. Se si può credere che esista una crema anti-vecchiaia e comprarla a 1400 euro al litro, allora si può credere a tutto.alla Terra Piatta», spiega. «Queste credenze in prodotti miracolosi le abbiamo tutti.