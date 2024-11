Anteprima24.it - Basket, la Meomartini vince contro Ottaviano. Domani match a Solofra

Leggi tutto su Anteprima24.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 3 minutiNon c’è riposo per la squadra di Divisione Regionale 1 del G.S., impegnata in tre gare in meno di una settimana. Dopo la sconfitta rimediata domenica 27 in trasfertaMarigliano, mercoledì 30 ottobre i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno vinto in casae sabato 2 novembre sono attesi aper il prossimo impegno di campionato. La partita di Marigliano è iniziata male e, fin dai primi secondi di gioco i beneventani hanno consentito troppo ai padroni di casa, tanto da subire ben 46 punti nei primi due quarti. Il forte nervosismo e un arbitraggio non equilibrato (a fine partita Marigliano ha tirato ben 45 tiri liberi e lasoltanto 15) hanno portato le due squadre ad allontanarsi fino ad un massimo divario di 22 punti in favore dei padroni di casa.