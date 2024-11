Area verde e attrezzata per l’attività sportiva a Palvotrisia, consegnata ieri mattina alla cittadinanza. Attrezzature sportive, tra cui panche e parallele e una postazione accessibile anche a persone con disabilità, dotate di un Qr-code che, se inquadrato dal proprio smartphone, riporterà a un video in cui il campione olimpico Yuri Chechi ne illustrerà il corretto utilizzo. Un’Area situata in via della Resistenza adiacente all’asilo e alle scuole elementari che ben si presta per essere utilizzata dagli alunni degli istituti che ieri mattina, per primi, hanno potuto testare le nuove attrezzature. Lanazione.it - Area sportiva aperta a tutti: "Benessere e inclusione" Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: A Castelnuovo Magra lo sport arriva anche nei parchi. Questo il senso del progetto nazionale che ha visto la realizzazione di un’verde e attrezzata per l’attivitàa Palvotrisia, consegnata ieri mattina alla cittadinanza. Attrezzature sportive, tra cui panche e parallele e una postazione accessibile anche a persone con disabilità, dotate di un Qr-code che, se inquadrato dal proprio smartphone, riporterà a un video in cui il campione olimpico Yuri Chechi ne illustrerà il corretto utilizzo. Un’situata in via della Resistenza adiacente all’asilo e alle scuole elementari che ben si presta per essere utilizzata dagli alunni degli istituti che ieri mattina, per primi, hanno potuto testare le nuove attrezzature.

Taglio del nastro per la nuova struttura pubblica realizzata a Palvotrisia. Postazione accessibile ai disabili e un video-tutorial con Yuri Chechi.

