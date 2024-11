Ilnapolista.it - Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Contratto fino al 2027

(Di venerdì 1 novembre 2024)è ildel. Finalmente è arrivata l’ufficialità. L’incarico èale il portoghese si unirà alla squadra a partire da lunedì. Il comunicato del club: “Ilè lieto di annunciare l’assunzione di Rubencomedella prima squadra maschile, soggetto ai requisiti del visto di lavoro. L’incarico avrà durataa giugnocon un’opzione per un ulteriore anno, una volta adempiuti gli obblighi nei confronti del suo attuale club. Si unirà allunedì 11 novembre. Ruben è uno dei giovani allenatori più interessanti e apprezzati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting Cp; la prima delle quali è stata il primo titolo del club dopo 19 anni.