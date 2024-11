Alan Wake 2 ha recuperato quasi tutti i costi di sviluppo e marketing, Remedy è in salute - Remedy Entertainment ha condiviso il suo nuovo resoconto finanziario riguardante il trimestre che si è concluso il 30 settembre 2024, rivelando tra le altre cose che Alan Wake 2 ha quasi recuperato completamente i suoi costi di produzione e marketing. La società finlandese ha precisato che il secondo capitolo della serie con protagonista il celeberrimo scrittore non è ancora riuscito a produrre le royalty, senza essere stato in grado quindi ancora di generare dei ricavi nonostante sia stato immesso sul mercato ormai un anno fa. Fatte queste precisazioni, Remedy Entertainment ha rivelato che hanno realizzato un aumento dei ricavi del 128,6%, arrivando a ben 17,9 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni realizzati lo stesso periodo dell’anno scorso. Game-experience.it - Alan Wake 2 ha recuperato quasi tutti i costi di sviluppo e marketing, Remedy è in salute Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)Entertainment ha condiviso il suo nuovo resoconto finanziario riguardante il trimestre che si è concluso il 30 settembre 2024, rivelando tra le altre cose che2 hacompletamente i suoidi produzione e. La società finlandese ha precisato che il secondo capitolo della serie con protagonista il celeberrimo scrittore non è ancora riuscito a produrre le royalty, senza essere stato in grado quindi ancora di generare dei ricavi nonostante sia stato immesso sul mercato ormai un anno fa. Fatte queste precisazioni,Entertainment ha rivelato che hanno realizzato un aumento dei ricavi del 128,6%, arrivando a ben 17,9 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni realizzati lo stesso periodo dell’anno scorso.

