Abusi su sette bambine, a processo 41enne. “Le violenze anche nella sala del tempio di una comunità di testimoni di Geova” - È accusato di aver abusato per anni sette bambine l’uomo di 41 anni che affronterà il processo con rito abbreviato per violenza sessuale a Firenze. Secondo l’accusa, approfittando anche della fiducia dei genitori delle vittime di cui era diventato amico, l’uomo avrebbe violentato – dal 2014 al 2018 – le giovanissime vittime in alcuni casi anche nella sala del tempio di una comunità di testimoni di Geova, che frequentava regolarmente. L’inchiesta è partita nel 2022 quando alcune bambine, a distanza di tempo, hanno iniziato a confidarsi tra loro raccontando quello che succedeva nella comunità. Fino a quel momento nessuno nelle famiglie aveva sospettato. Scattata la prima denuncia sono seguite le altre. dopo la chiusura delle indagini c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio dello scorso giugno da parte della procura fiorentina e giovedì si è svolta l’udienza preliminare. Ilfattoquotidiano.it - Abusi su sette bambine, a processo 41enne. “Le violenze anche nella sala del tempio di una comunità di testimoni di Geova” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- È accusato di aver abusato per annil’uomo di 41 anni che affronterà ilcon rito abbreviato per violenza sessuale a Firenze. Secondo l’accusa, approfittandodella fiducia dei genitori delle vittime di cui era diventato amico, l’uomo avrebbe violentato – dal 2014 al 2018 – le giovanissime vittime in alcuni casideldi unadidi, che frequentava regolarmente. L’inchiesta è partita nel 2022 quando alcune, a distanza di tempo, hanno iniziato a confidarsi tra loro raccontando quello che succedeva. Fino a quel momento nessuno nelle famiglie aveva sospettato. Scattata la prima denuncia sono seguite le altre. dopo la chiusura delle indagini c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio dello scorso giugno da parte della procura fiorentina e giovedì si è svolta l’udienza preliminare.

