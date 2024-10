Zelensky accusa: “Solo il 10% degli aiuti militari promessi, la Russia avanza” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Il sostegno ricevuto dall'Ucraina durante la guerra è inferiore a quello che ha ricevuto la Russia, perché le sanzioni funzionano, ma non al 100%”, aggiunge, facendo riferimento alla necessità di una strategia più efficace da parte dell'Occidente L'articolo Zelensky accusa: “Solo il 10% degli aiuti militari promessi, la Russia avanza” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Zelensky accusa: “Solo il 10% degli aiuti militari promessi, la Russia avanza” Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Il sostegno ricevuto dall'Ucraina durante la guerra è inferiore a quello che ha ricevuto la, perché le sanzioni funzionano, ma non al 100%”, aggiunge, facendo riferimento alla necessità di una strategia più efficace da parte dell'Occidente L'articolo: “il 10%, la” proviene da Il Difforme.

Kiev, 30 ott. (Adnkronos) - L'Ucraina ha ricevuto solo il 10% degli aiuti militari statunitensi approvati dal Congresso all'inizio di quest'anno. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un ...

Analisti Osint: nella regione invasa dalle forze ucraine la situazione è difficile. Zelensky: teniamo le posizioni. Reuters: Joe Biden sarà in Germania venerdì ...

Volodymyr Zelensky: l'Ucraina non chiede all'Occidente armi nucleari Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che il suo èaese non sta chiedendo agli alleati occidentali “armi nucleari” ...

Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, ...