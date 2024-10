Valencia ancora nel panico, nuovo allarme-alluvione. Appello ai cittadini: “Restate a casa” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’allarme climatico per Valencia continua, nel giorno in cui il bilancio dei morti supera quota 150. Per le prossime ore c’è una nuova allerta per l’alluvione che ha indotto il premier spagnolo Pedro Sanchez a chiedere ai cittadini di ” rimanere in casa perché la Dana continua” ma anche “di rispondere a tutte le chiamate dei servizi di emergenza”. L’Appello del Presidente spagnolo è rivolto a tutti coloro che abitano nelle province di Valencia e Castellòn. Pedro Sanchez si è recato a Valencia per partecipare a una riunione della protezione civile, ringraziando le squadre di soccorso per gli interventi svolti fino a questo momento e che hanno lavorato per aiutare le persone durante quest’ondata di maltempo, anche se da sinistra proseguono le sterili polemiche politiche contro la destra. Secoloditalia.it - Valencia ancora nel panico, nuovo allarme-alluvione. Appello ai cittadini: “Restate a casa” Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’climatico percontinua, nel giorno in cui il bilancio dei morti supera quota 150. Per le prossime ore c’è una nuova allerta per l’che ha indotto il premier spagnolo Pedro Sanchez a chiedere aidi ” rimanere inperché la Dana continua” ma anche “di rispondere a tutte le chiamate dei servizi di emergenza”. L’del Presidente spagnolo è rivolto a tutti coloro che abitano nelle province die Castellòn. Pedro Sanchez si è recato aper partecipare a una riunione della protezione civile, ringraziando le squadre di soccorso per gli interventi svolti fino a questo momento e che hanno lavorato per aiutare le persone durante quest’ondata di maltempo, anche se da sinistra proseguono le sterili polemiche politiche contro la destra.

Valencia in ginocchio, il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento, soccorsi difficili, timori anche per Barcellona

Il governo iberico, in difficoltà. lancia una nuova allerta per gli abitanti di Valencia e Castellon, la Dana ha detto il premier Sanchez continua, non uscite di casa ...

Disastro a Valencia: sale a 140 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi

158 morti in Spagna per l'alluvione In un nuovo comunicato il Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi) ha fatto sapere che il numero di morti per l'alluvione nella sola regione di Valencia ...

Sottocorona spiega perché il fenomeno di Valencia non si ripeterà in Italia nei prossimi giorni

Nello specifico questa è la situazione di questo momento. La zona di bassa pressione si sta allontanando sulla zona fra Barcellona e Valencia ci sono molti temporali, quindi ancora questa situazione è ...

Panico in Spagna dopo l’alluvione, supermercati presi d’assalto a Valencia: saccheggiata anche l’acqua – Video

L'alluvione che ha colpito la regione di Valencia in cui sono morte 64 persone ha anche episodi di panico tra la popolazione