Una targa al tipografo Michele Di Cicco per i suoi 40 anni di lavoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una targa al tipografo Michele Di Cicco per i suoi 40 anni di lavoro è stata consegnata ieri dal Comune di Vasto.La cerimonia si è svolta in municipio e ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Menna e dagli assessori Fioravante, Della Gatta Chietitoday.it - Una targa al tipografo Michele Di Cicco per i suoi 40 anni di lavoro Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) UnaalDiper i40diè stata consegnata ieri dal Comune di Vasto.La cerimonia si è svolta in municipio e ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Menna e dagli assessori Fioravante, Della Gatta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alDi Cicco per i suoi 40 anni di attività: Esempio di dedizione e amore per la propria professione; Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria sulle SP114 “Atessa-valle” e SP116 “montemarcone”; Vasto, per le festività di Ognissanti cimitero aperto fino alle 19; Addio aMuliere, storicoe fratello del sindaco di Novi Ligure; Arezzo ha una nuova via ed è intitolata aBellotti. Ecco chi era; Muore dopo una lunga lotta contro il Covid; Approfondisci 🔍

Vasto, targa al tipografo Michele Di Cicco per i suoi 40 anni di lavoro

(abruzzonews24.com)

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi, 30 ottobre 2024, il Comune di Vasto ha consegnato a Michele Di Cicco con una targa per i suoi quarant’anni di attività nella tipogra ...

Targa smarrita: cosa fare e i costi della reimmatricolazione

(quotidianomotori.com)

Ovviamente la targa è un elemento fondamentale per tutti i veicoli, obbligatoria per circolare e necessaria all’identificazione del mezzo per le più disparate evenienza, dalle infrazioni al furto.

A Tortona l’addio al tipografo Michele Muliere, fratello del sindaco di Novi

(radiogold.it)

TORTONA – Si sono tenuti questa mattina a Tortona i funerali del tipografo tortonese Michele Muliere, mancato sabato all’età di 71 anni. L’uomo è stato un punto di riferimento per chi si ...

Morto l’ex tipografo Bassan, lavorò al Messaggero Veneto

(necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it)

UDINE. «Era un tipografo coi fiocchi, esperto e attento. Quando lavorava, non guardava mai l’orologio. E per oltre trent’anni, dal 1970 al 2003, con le sue abili mani, ha impaginato le notizie del ...