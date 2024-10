Un nuovo museo per Milano capitale dell’Impero romano d’Occidente vicino al “Colosseo vegetale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Un nuovo museo dedicato alla città antica sorgerà negli edifici dismessi di via Conca del Naviglio, di proprietà dell'Amministrazione comunale, e ospiterà i reperti archeologici provenienti dall'Anfiteatro di Milano, oltre a servizi di accoglienza, sale destinate a mostre temporanee e attività didattiche e uno spazio conferenze. L'intervento di recupero del complesso, compreso fra i civici 17 e 21, con sedime tutelato sotto il profilo archeologico dal Ministero della Cultura, nasce da una proposta della Soprintendenza per ampliare il Pan-Parco Amphitheatrum Naturae, l'area archeologica del "Colosseo" di Milano estesa su dieci ettari. Il complesso di via Conca del Naviglio, sul limite esterno della Cerchia, ospitava un tempo abitazioni ai piani superiori, negozi e botteghe al piano terra. Ilgiorno.it - Un nuovo museo per Milano capitale dell’Impero romano d’Occidente vicino al “Colosseo vegetale” Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Undedicato alla città antica sorgerà negli edifici dismessi di via Conca del Naviglio, di proprietà dell'Amministrazione comunale, e ospiterà i reperti archeologici provenienti dall'Anfiteatro di, oltre a servizi di accoglienza, sale destinate a mostre temporanee e attività didattiche e uno spazio conferenze. L'intervento di recupero del complesso, compreso fra i civici 17 e 21, con sedime tutelato sotto il profilo archeologico dal Ministero della Cultura, nasce da una proposta della Soprintendenza per ampliare il Pan-Parco Amphitheatrum Naturae, l'area archeologica del "" diestesa su dieci ettari. Il complesso di via Conca del Naviglio, sul limite esterno della Cerchia, ospitava un tempo abitazioni ai piani superiori, negozi e botteghe al piano terra.

