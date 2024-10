Anteprima24.it - Un calendario contro le baby gang. I Carabinieri con Maurizio De Giovanni sollecitano i giovani alla legalità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è rinnovata la tradizione della presentazione deldell’Arma dei. Per il 2025 il, realizzato con il contributo di due celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola eDe, è in particolare dedicato ai. I testi che infatti accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo comandante di Stazione vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Dal bullismo,violenza di genere, la droga, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro,l’inclusività e la solitudine sociale ilaffronta alcuni dei temi più delicati e difficili che la società italiana si trova ad affrontare e dibattere in questi tempi.