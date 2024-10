Torna Bannon. Esce dal carcere e arringa la destra (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rilasciato dal penitenziario federale di Dunbury, in Connecticut, dopo aver scontato una pena di quasi quattro mesi di carcere per oltraggio al Congresso, Steve Bannon, 70 anni, ex stratega della Casa Bianca e consigliere di Donald Trump, a una settimana esatta dal voto per le presidenziali non ha perso tempo. Ieri, per l’ora di pranzo arriva infatti a New York per una conferenza stampa. Quotidiano.net - Torna Bannon. Esce dal carcere e arringa la destra Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rilasciato dal penitenziario federale di Dunbury, in Connecticut, dopo aver scontato una pena di quasi quattro mesi diper oltraggio al Congresso, Steve, 70 anni, ex stratega della Casa Bianca e consigliere di Donald Trump, a una settimana esatta dal voto per le presidenziali non ha perso tempo. Ieri, per l’ora di pranzo arriva infatti a New York per una conferenza stampa.

Torna Bannon. Esce dal carcere e arringa la destra

Rilasciato dal penitenziario federale di Dunbury, in Connecticut, dopo aver scontato una pena di quasi quattro mesi di carcere per oltraggio al Congresso, Steve Bannon, 70 anni, ex stratega della Casa ...

Stati Uniti, Steve Bannon esce dal carcere: “Sono più energico che mai”. E lancia il rush finale a Trump

L’ex stratega di Donald Trump ha scontato 4 mesi in carcere per oltraggio al Congresso. In conferenza stampa predice la “vittoria a valanga” del candidato ...

Bannon esce dal carcere dopo 4 mesi, e torna in campagna

Steve Bannon uscirà dal carcere tra una settimana, giusto in tempo per la "battaglia finale".

Steve Bannon esce dal carcere e parla subito con Donald Trump: come potrebbe influenzare le elezioni Usa

Steve Bannon esce dal carcere e telefona a Donald Trump per rilanciare la campagna elettorale del tycoon a pochi giorni dalle elezioni presidenziali Usa ...