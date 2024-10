📰Thiago Motta: «2-2 col Parma? Contro l’Inter fatto questo, oggi no!» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Thiago Motta ha commentato il 2-2 della Juventus Contro il Parma, secondo pareggio di fila per i bianconeri dopo il 4-4 con l’Inter. RIPARTIRE – La Juventus ha pareggiato Contro il Parma, rimontando due volte la squadra di Fabio Pecchia. A commentare la partita Thiago Motta davanti ai colleghi di Dazn. Il tecnico della Juventus è ritornato anche sul pareggio pirotecnico nell’ultimo turno Contro l’Inter per 4-4. Le sue parole: «Difensivo vuol dire tante cose, abbiamo concesso troppe ripartenze all’avversario. Come nell’ultima partita a San Siro (Contro l’Inter, ndr), dobbiamo fare bene quanto gli avversari sbagliano ripartendo portando la nostra squadra nella metà campo avversaria, giocando e concludendo nel modo giusto». Inter-news.it - Thiago Motta: «2-2 col Parma? Contro l’Inter fatto questo, oggi no!» Leggi tutto 🔗 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha commentato il 2-2 della Juventusil, secondo pareggio di fila per i bianconeri dopo il 4-4 con. RIPARTIRE – La Juventus ha pareggiatoil, rimontando due volte la squadra di Fabio Pecchia. A commentare la partitadavanti ai colleghi di Dazn. Il tecnico della Juventus è ritornato anche sul pareggio pirotecnico nell’ultimo turnoper 4-4. Le sue parole: «Difensivo vuol dire tante cose, abbiamo concesso troppe ripartenze all’avversario. Come nell’ultima partita a San Siro (, ndr), dobbiamo fare bene quanto gli avversari sbagliano ripartendo portando la nostra squadra nella metà campo avversaria, giocando e concludendo nel modo giusto».

Thiago Motta diretta dopo Juve-Parma: interviste e conferenza stampa LIVE

La Juve frena ancora. Dopo il 4-4 nel derby d'Italia contro l'Inter, i bianconeri si fermano sul 2-2 contro il Parma all'Allianz Stadium: secondo pareggio di fila con nerazzurri e Napoli che si ...

Juventus, Thiago Motta cambia ancora: fuori Yildiz e difesa inedita

Non basta a Yildiz la splendida doppietta con i nerazzurri per riprendersi una maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Parma, visto che sulla corsia sinistra dell’attacco bianconero è ...

Thiago Motta: «Il pareggio non è il risultato che vogliamo, dobbiamo migliorare su questi aspetti»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa contro il Parma Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve contro il ...

Serie A - Juventus-Parma 2-2, Thiago Motta perde contatto dalla vetta: Pecchia si gode un punto d'oro

SERIE A - Il Parma ferma la Juventus costringendo la squadra di Thiago Motta all'ennesimo pareggio stagionale. All'Allianz Stadium i combattivi ospiti strappano ...