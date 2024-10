Strage Piazza della Loggia, da autorità svizzere no a trasferimento in Italia per Toffaloni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le autorità giudiziare svizzere hanno negato il trasferimento in Italia di Marco Toffaloni, accusato di essere tra gli esecutori della Strage di Piazza della Loggia, a Brescia, del 28 maggio 1974. Lo apprende LaPresse da fonti legali. Toffaloni all’epoca dell’attentato di matrice nera era minorenne e a Brescia è imputato davanti al tribunale dei minori. Toffaloni, ‘tomaten’ per gli amici, originario di Verona, è considerato vicino a Ordine nuovo. È cittadino svizzero da molti anni. Il tribunale di Brescia ha chiesto il trasferimento di Toffaloni in Italia dove, a 50 anni dalla Strage in cui morirono 8 persone e ne rimasero ferite 102, è in corso il processo. La prossima udienza, durante la quale saranno sentiti i testimoni della difesa, è in programma il prossimo 14 novembre. Lapresse.it - Strage Piazza della Loggia, da autorità svizzere no a trasferimento in Italia per Toffaloni Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Legiudiziarehanno negato ilindi Marco, accusato di essere tra gli esecutoridi, a Brescia, del 28 maggio 1974. Lo apprende LaPresse da fonti legali.all’epoca dell’attentato di matrice nera era minorenne e a Brescia è imputato davanti al tribunale dei minori., ‘tomaten’ per gli amici, originario di Verona, è considerato vicino a Ordine nuovo. È cittadino svizzero da molti anni. Il tribunale di Brescia ha chiesto ildiindove, a 50 anni dallain cui morirono 8 persone e ne rimasero ferite 102, è in corso il processo. La prossima udienza, durante la quale saranno sentiti i testimonidifesa, è in programma il prossimo 14 novembre.

