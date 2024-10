“Status Venezuela dopo elezioni”: intervengono Patriarca, Machado e Tajani (Di giovedì 31 ottobre 2024) Antonio TajaniROMA – Nella mattinata di oggi, 31 ottobre, alle ore 10 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Status Venezuela dopo elezioni – La repressione come unico programma di governo – La rotta verso l’insediamento del presidente eletto”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. intervengono, fra gli altri, la segretaria di presidenza della Camera, Annarita Patriarca, la leader dell’opposizione democratica Venezuelana Maria Corina Machado (in diretta da Caracas) e il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L'articolo “Status Venezuela dopo elezioni”: intervengono Patriarca, Machado e Tajani L'Opinionista. Lopinionista.it - “Status Venezuela dopo elezioni”: intervengono Patriarca, Machado e Tajani Leggi tutto 📰 Lopinionista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AntonioROMA – Nella mattinata di oggi, 31 ottobre, alle ore 10 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “– La repressione come unico programma di governo – La rotta verso l’insediamento del presidente eletto”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv., fra gli altri, la segretaria di presidenza della Camera, Annarita, la leader dell’opposizione democraticana Maria Corina(in diretta da Caracas) e il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio. L'articolo “”:L'Opinionista.

Venezuela nega l’esistenza di prigionieri politici ma allora il gran numero di arresti dopo le elezioni?

"In Venezuela non ci sono prigionieri politici, in Venezuela c'è pace", è quanto ha dichiarato Yván Gil durante un'intervista

