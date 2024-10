Vivi ma abbiamo perso tutto”. Yasmine, 30 anni, è intenta a togliere mucchi di fango e macerie dalla macelleria halal della sua famiglia. Vive a Benetusser, uno dei comuni dell’area metropolitana di Valencia, quella che chiamano la ‘zona cero‘, la più colpita dalla Dana che si è abbattuta sulla Spagna provocando la morte di oltre 150 persone. Racconta di avere ancora paura. “Martedì sera stavamo lavorando normalmente quando all’improvviso è entrata un’ondata d’acqua nel negozio, stavamo per morire”, dice. La situazione a Benetusser è drammatica. Ai residenti manca tutto, cibo, acqua. “Non abbiamo mangiato per due giorni”, racconta Yasmine, “la nostra casa è inaccessibile e io e la mia famiglia ogni notte dormiamo da un vicino diverso”. Lapresse.it - Spagna, viaggio a Valencia nell’area più colpita dall’alluvione: “Vivi per miracolo ma abbiamo perso tutto” Leggi tutto 📰 Lapresse.it Scopri di più su questa notizia su Lapresse.it✔ L’inondazione è stata “terribile”, “non si può descrivere a parole”, “grazie a Dio siamoma”. Yasmine, 30 anni, è intenta a togliere mucchi di fango e macerie dalla macelleria halal della sua famiglia. Vive a Benetusser, uno dei comuni dell’area metropolitana di, quella che chiamano la ‘zona cero‘, la piùdalla Dana che si è abbattuta sullaprovocando la morte di oltre 150ne. Racconta di avere ancora paura. “Martedì sera stavamo lavorando normalmente quando all’improvviso è entrata un’ondata d’acqua nel negozio, stavamo per morire”, dice. La situazione a Benetusser è drammatica. Ai residenti manca, cibo, acqua. “Nonmangiato per due giorni”, racconta Yasmine, “la nostra casa è inaccessibile e io e la mia famiglia ogni notte dormiamo da un vicino diverso”.

