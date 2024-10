Spagna, sale a 158 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo Spagna, sale a 158 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Spagna, sale a 158 il numero dei morti per l'”alluvione del secolo”. Si cercano i dispersi VIDEO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora laè costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancorase persone e ildeipurtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articoloa 158 ildeiper l'”del”. Siproviene da Il Difforme.

Sale a 158 il numero delle vittime per alluvioni in Spagna

(ANSA-AFP) - MADRID, 31 OTT - Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per le alluvioni a Valencia e dintorni sono 158. Le autorità valenciane hanno aumentato ad almeno 155 il bilan ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 158 vittime. Allerta rossa nella provincia di Castellon - Video

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Soccorsi senza sosta a Valencia, il bilancio sale a 158 morti. Nuova allerta meteo

Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per le alluvioni a Valencia e dintorni sono 158. Le ricerche delle vittime vanno ... nelle zone colpite dall'alluvione in Spagna, si sta ...

Disastro a Valencia: sale a 140 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi

Il sindaco di Alfafar: "Ci hanno dimenticato, abbiamo i cadaveri in casa" Il sindaco della località di Alfafar, nella regione di Valencia, Juan Ramón Adsuara, ha criticato la mancanza di aiuto da par ...