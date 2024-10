Spagna, Papa: “Vicino al popolo di Valencia colpito da catastrofe” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Papa Francesco ha mandato un messaggio di vicinanza alla popolazione di Valencia dopo l’alluvione delle scorse ore. Il messaggio è stato pubblicato sui canali della diocesi di iberica. “Voglio esprimere la mia vicinanza al popolo Valenciano – dice Bergoglio in un video inviato al presidente della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Argüello -. Sono Vicino a loro in questo momento di catastrofe“. Il Papa ha poi assicurato la propria preghiera e ha inviato la benedizione. Lapresse.it - Spagna, Papa: “Vicino al popolo di Valencia colpito da catastrofe” Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Francesco ha mandato un messaggio di vicinanza alla popolazione didopo l’alluvione delle scorse ore. Il messaggio è stato pubblicato sui canali della diocesi di iberica. “Voglio esprimere la mia vicinanza alno – dice Bergoglio in un video inviato al presidente della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Argüello -. Sonoa loro in questo momento di“. Ilha poi assicurato la propria preghiera e ha inviato la benedizione.

