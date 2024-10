Sport.quotidiano.net - Silipo è l’unico che prova a verticalizzare la manovra. Gagliolo e Quaranta in difficoltà, in ombra Corazza

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Livieri 5,5. Un pizzico di coraggio in più nelle uscite alte e tanto controllo della situazione. Incolpevole sul gol subito. Alagna 6. Propositivo in avanti, attento in marcatura mette la museruola a Forte e aiutanel controllo di Di Stefano.5,5. Annulla Di Nardo agevolando la sua sostituzione all’intervallo. Sbaglia un facile appoggio nel finale e poi applaude polemicamente il pubblico che lo insulta.5,5. Ingenuità nel passaggio in verticale intercettato da D’Angelo che poi è costretto ad atterrare prendendo l’ammonizione. Si perde Mondonico in occasione del gol. Cozzoli 6. Primo tempo strepitoso in cui copre e si spinge con buona intensità in avanti. Dalla sua capocciata con Prezioso nasce l’assist di Marsura per la rete di Bando. Esce esausto. Varone 6. Tanta corsa, tanti errori in rifinitura, ma nel centrocampo a due deve coprire troppo campo.