Si avvicina il Palio dei Comuni a Montegiorgio: un'importante celebrazione del territorio

Facebook WhatsApp Twitter Il 10 novembre si svolgerà il 36° Palio dei Comuni all'ippodromo di San Paolo di Montegiorgio, un evento che unisce sport e cultura, celebrando l'identità delle Comunità locali. Questo incontro annuale non è solo una competizione ippica, ma un momento di sinergia sociale e un'opportunità per promuovere il territorio delle Marche e l'Italia centrale, coinvolgendo cittadini e appassionati. Un evento di grande rilevanza sportiva e culturale Il Palio dei Comuni rappresenta una manifestazione di grande importanza, capace di avvicinare diverse realtà attraverso il coinvolgimento delle Comunità. Dalla sua prima edizione, l'evento ha mantenuto il carattere di una sfida amichevole che incoraggia la collaborazione e l'unione tra i partecipanti.

Palio dei Comuni a Montegiorgio, conto alla rovescia: omaggio ai centri feriti dal terremoto

MONTEGIORGIO Fissate le cene della giubba e definiti i primi abbinamenti con i Comuni. Conto alla rovescia per l’atteso Palio dei Comuni in programma domenica 10 novembre. I 24 ...

Palio dei Comuni, spuntano altri portacolori

Attraverso la formula della trattativa privata molti comuni rompono gli indugi e presentano i portacolori che prenderanno parte alla 35ª edizione del Palio dei Comuni, che si correrà domenica 12 ...

C’è l’ok per la partecipazione al palio dei Comuni di Montegiorgio

Il vice sindaco: "Questo rappresenta un importante momento di promozione per la città per via della sua risonanza" ...

Il Palio dei 5 Comuni

A causa del maltempo di sabato scorso, il Palio dei 5 Comuni è stato rimandato a domenica 23 Luglio alle ore 21.00. Il Palio si svolgerà con la regata in Arno tra i Comuni di Capraia e Limite ...