"Tls è una storia di successo, lo dimostrano i numeri e voglio rimarcarlo con forza". Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps (e vice di Tls), difende il percorso ventennale dell'incubatore delle scienze della vita, al di là della contingenza che racconta di difficoltà per chiudere lo scorso bilancio - con l'intervento decisivo appunto di Palazzo Sansedoni - e di un contenzioso legale con Menarini all'orizzonte. Partendo dal primo punto, con il conferimento del Centro ricerche a Tls, Rossi precisa: "Quell'operazione non ha alcun impatto sul bilancio di Fondazione Mps, né è stato intaccato il patrimonio". A breve dovrebbe arrivare il momento di Francesco Frati alla presidenza di Tls: "Spero che la prossima settimana possa esserci la votazione. La candidatura che è emersa sulla stampa in questo periodo è da noi totalmente condivisa".

Rossi: "Tls è una storia di successo"

(msn.com)

"Tls è una storia di successo, lo dimostrano i numeri e voglio rimarcarlo con forza". Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps (e vice di Tls), difende il percorso ventennale dell’incubatore delle ...

Sul caso del contenzioso da 23 milioni di euro con Menarini, per le dosi di monoclonali, Tls “può stare tranquilla”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Monte dei Paschi Carlo Rossi a margine ...

