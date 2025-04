Bayern Monaco Inter grande traguardo per i nerazzurri | nuovo record dopo 14 anni

Bayern Monaco Inter, i nerazzurri erano l'ultima squadra ad aver vinto in casa dei bavaresiL'Inter ha trionfato nelle battute finali contro il Bayern Monaco, e secondo quanto descritto dai dati Opta, i nerazzurri riscrivono la storia della Champions League battendo un nuovo record importante.IL record – L'ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro il Bayern Monaco in #ChampionsLeague è stata l'#Inter, agli ottavi di finale nel 2011 (3-2) – sette sconfitte consecutive per le squadre italiane da allora, subendo almeno due gol in ogni partita. Successo»Le parole di Frattesi a Sky dopo Bayern Monaco Inter.IL GOL E IL VALORE PERSONALE – «Diciamo che io nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa e in tutto questo tempo ho sempre pensato che niente e nessuno avrebbe potuto scalfirmi.

Bayern Monaco-Inter di Champions League in diretta 1-2: gol di Lautaro e Frattesi, semifinale più vicina per i nerazzurri. È grande Inter a Monaco, Lautaro e Frattesi stendono il Bayern: passo verso la semifinale di Champions. Impresa Inter, Lautaro e Frattesi stendono il Bayern Monaco: Inzaghi più vicino alla semifinale. Bayern Monaco-Inter 1-2, risultato e highlights della partita di Champions League: decidono i gol di Frattesi e Lautaro Martinez. PAGELLE E TABELLINO BAYERN-INTER 1-2: Lautaro, notte da grande capitano. Carlos Augusto alla Dimarco, serataccia per Kane. Bayern-Inter, le pagelle di CM: Lautaro enorme. Barella detta legge tra i campioni. Ne parlano su altre fonti

Inter, Inzaghi: "Contro il Bayern prestazione di grande spessore. Sul ritorno a San Siro..." - Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro i tedeschi nel primo round dei quarti di finale di Champions League ... (corrieredellosport.it)

L'Inter sa quando deve essere grande: il Bayern Monaco è uno squadrone, ma Inzaghi resiste alle tempeste - In sofferenza per 26', i nerazzurri hanno messo le mani sulla partita dopo il gol di Kane. La qualificazione resta aperta, i tedeschi non mollano, ma l'Inter in Europa ha quell'istinto che in campiona ... (corriere.it)

Bayern Monaco-Inter LIVE 0-1 - Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Bayern-Inter 0-1 MARCATORI: 38` Lautaro Martinez (I). GOAL E ... (msn.com)