Quando esordirà Balotelli con il Genoa: escluso contro la Fiorentina, ma Gilardino fissa una data (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gilardino si è aperto sull'esordio di Balotelli al Genoa ma ha spiegato che sarà trattato con cautela: "Mario va tutelato in tutto e per tutto, ma ora dovrà lavorare con la squadra" Fanpage.it - Quando esordirà Balotelli con il Genoa: escluso contro la Fiorentina, ma Gilardino fissa una data Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si è aperto sull'esordio dialma ha spiegato che sarà trattato con cautela: "Mario va tutelato in tutto e per tutto, ma ora dovrà lavorare con la squadra"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quando esordiràcon ilcontro la Fiorentina, ma Gilardino fissa una data; Marionon convocato contro la Fiorentina: quando esordirà con il?;alma non convocato per la Fiorentina; Lunedì c' è Parma-come cambia la viabilità; Approfondisci 🔍

Slitta l'esordio di Mario Balotelli nel Genoa

(genovatoday.it)

Non è ancora pronto Mario Balotelli. L'attaccante è arrivato solo lunedì a Pegli e ha iniziato la sua nuova avventura al Genoa con i primi allenamenti. Il calendario però non è amico del giocatore, il ...

I titoli dei quotidiani: il Genoa “congela” Balotelli

(pianetagenoa1893.net)

Il Genoa ha “congelato” l’arrivo dello svincolato Mario Balotelli per rafforzare l’attacco. Il Genoa ha bloccato per il momento l’attaccante in attesa di valutazioni, come riportano alcuni quotidiani ...

Genoa, dopo Pereiro si avvicina sempre di più anche Balotelli: lo chiede Gilardino

(calciocasteddu.it)

È arrivato il tanto chiacchierato rinforzo dagli svincolati per il Genoa, con l’ex Cagliari ... però l’approdo in Liguria di Pereiro non esclude assolutamente l’arrivo di un altro svincolato, ovvero ...

Genoa-Balotelli, contatto!

(calciostyle.it)

Il Genoa potrebbe pescare dal mercato degli svincolati per supplire all’infortunio di Vitinha e alla carenza di gol di questo inizio stagione: idea Balotelli ... dal Cagliari al club toscano non è da ...