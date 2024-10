Pittarosso pink parade. Uno sponsor e tanti donatori (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Pittarosso pink parade Diffusa, svoltasi domenica scorsa a Monteroni d’Arbia, non ha sponsor ma donatori. L’ unico sponsor ufficiale è appunto Pittarosso che ha ideato e che gestisce l’evento da oltre 10 anni in tutta Italia. Nel ritrovo del 2024 è stato ospitato il mercato ’Campagnamica’ di Coldiretti, che ha donato a tutti i partecipanti i brick di acqua. Sempre presenti, anche in passato, Pneumatici Bazzotti con acqua, Carrefour Etruria Retail con colazione; e le associazioni Pubblica Assistenza Val d’ Arbia, Misericordia di Monteroni d’Arbia, AMA, Le Vele, Pattinaggio Monteroni d’Arbia, Circolo Tennis Matchball e tanti volontari. Lanazione.it - Pittarosso pink parade. Uno sponsor e tanti donatori Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) LaDiffusa, svoltasi domenica scorsa a Monteroni d’Arbia, non hama. L’ unicoufficiale è appuntoche ha ideato e che gestisce l’evento da oltre 10 anni in tutta Italia. Nel ritrovo del 2024 è stato ospitato il mercato ’Campagnamica’ di Coldiretti, che ha donato a tutti i partecipanti i brick di acqua. Sempre presenti, anche in passato, Pneumatici Bazzotti con acqua, Carrefour Etruria Retail con colazione; e le associazioni Pubblica Assistenza Val d’ Arbia, Misericordia di Monteroni d’Arbia, AMA, Le Vele, Pattinaggio Monteroni d’Arbia, Circolo Tennis Matchball evolontari.

Pittarosso pink parade. Uno sponsor e tanti donatori

La Pittarosso Pink Parade Diffusa, svoltasi domenica scorsa a Monteroni d'Arbia, non ha sponsor ma donatori. L' unico sponsor ufficiale...

Pittarosso Pink Parade: successo per la camminata che finanzia la ricerca per la salute delle donne

Silvia Magi e Chiara Piccini commentano la PittaRosso Pink Parade ad Orbetello scalo, in provincia di Grosseto.

Orbetello, grande successo per la Pittarosso Pink Parade 2024: "Vogliamo che diventi un appuntamento fisso"

La Pittarosso Pink Parade 2024 è stata un successo e Chiara Piccini e Silvia Magi, rispettivamente vicesindaco e assessore alla sanità del Comune di Orbetello hanno lanciato una proposta: "Abbiamo chi ...

In 20.000 colorano Milano per la PittaRosso Pink Parade a sostegno di Fondazione Veronesi e della ricerca sui tumori femminili

In 20.000 colorano Milano per la PittaRosso Pink Parade a sostegno di Fondazione Veronesi e della ricerca sui tumori femminili