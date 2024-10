Lapresse.it - Piacenza, Ordine Assistenti Sociali: “Noi spesso strumentalizzati”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Glivengono “” di fronte a casi come quello di Aurora, la 13enne morta a, ma anche altri casi come per esempio la bimba che chiedeva l’elemosina in un parcheggio a Torino la scorsa estate: “La domanda è duplice o si dice: ‘Dov’erano gli’ oppure ‘Perché sono intervenuti?’. In entrambi i casi è come se la ‘colpa’ fosse degli”. A parlare con LaPresse è Barbara Rosina, presidente dell’degliche dice: “Noi facciamo i conti con un sovraccarico di lavoro e con la scarsità delle risorse destinate al settore”. Sono comportamenti che “accentuano la sfiducia delle persone nei confronti dei Servizi” con la conseguenza che “o non si rivolgono più a loro perché credono che non vi sia soluzione o che si portano via i bimbi”.