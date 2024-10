Pescara: Furto di bagagli alla stazione, Polizia Ferroviaria arresta un 38enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Pescara, un episodio di Furto ha scosso la tranquillità dei viaggiatori presso la stazione Ferroviaria. Il pronto intervento della Polizia Ferroviaria ha consentito di recuperare velocemente i beni rubati e identificare il responsabile. L’episodio, avvenuto nei pressi della biglietteria automatica, evidenzia la necessità di rimanere vigili anche in situazioni apparentemente sicure. L’episodio del Furto Nella giornata di ieri, un 38enne cittadino italiano è stato denunciato per Furto aggravato dopo aver sottratto un trolley e uno zaino di un viaggiatore. L’inconveniente è accaduto nella zona della biglietteria automatica, dove un passeggero ha lasciato incustoditi i suoi bagagli. La denuncia del viaggiatore ha sollecitato l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria , che hanno avviato immediatamente le operazioni di controllo e recupero. Gaeta.it - Pescara: Furto di bagagli alla stazione, Polizia Ferroviaria arresta un 38enne Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un episodio diha scosso la tranquillità dei viaggiatori presso la. Il pronto intervento dellaha consentito di recuperare velocemente i beni rubati e identificare il responsabile. L’episodio, avvenuto nei pressi della biglietteria automatica, evidenzia la necessità di rimanere vigili anche in situazioni apparentemente sicure. L’episodio delNella giornata di ieri, uncittadino italiano è stato denunciato peraggravato dopo aver sottratto un trolley e uno zaino di un viaggiatore. L’inconveniente è accaduto nella zona della biglietteria automatica, dove un passeggero ha lasciato incustoditi i suoi. La denuncia del viaggiatore ha sollecitato l’intervento degli agenti della, che hanno avviato immediatamente le operazioni di controllo e recupero.

