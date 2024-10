.com - Pensioni novembre 2024: calendario date, pagamenti e cedolino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le prossimeverranno accreditate lunedì 4, primo giorno bancabile del mese, ai titolari che hanno scelto di riceverle su conto corrente, libretti di risparmio, conti BancoPosta, Postepay Evolution, carte Postamat o carte libretto. Mentre i pensionati che abitualmente ritirano i trattamenti in contanti alle Poste potranno recarsi agli sportelli a partire da sabato 2. Poste Italiane ricorda che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Quando pagano lediposte italiane eAnche a, continuano le operazioni di conguaglio del modello 730/per quei pensionati che hanno scelto l’Inps con sostituto d’imposta. Nel caso in cui il contribuente sia a credito, sulla pensione verrà accreditato il rimborso Irpef spettante.