Pattinaggio: Guignard-Fabbri guidano azzurri al Grand Prix de France (Di giovedì 31 ottobre 2024) Italia con sette pattinatori nella terza tappa dell'ISU Grand Prix ROMA - Si apre venerdì, sul ghiaccio dell'Iceparc di Angers, il Grand Prix de France, terza tappa stagionale di ISU Grand Prix. Un appuntamento importante per l'Italia, che prende parte alla manifestazione con sette pattinatori. In t Ilgiornaleditalia.it - Pattinaggio: Guignard-Fabbri guidano azzurri al Grand Prix de France Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Italia con sette pattinatori nella terza tappa dell'ISUROMA - Si apre venerdì, sul ghiaccio dell'Iceparc di Angers, ilde, terza tappa stagionale di ISU. Un appuntamento importante per l'Italia, che prende parte alla manifestazione con sette pattinatori. In t

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri debuttano al Grand Prix de France con ambizioni altissime

Due gare in uno, passione e la voglia di incantare ancora una volta il mondo. Non cambia il copione di Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a fare il ...

Dopo due tappe in Nord America, la serie dei Grand Prix ISU si sposta in Europa per il Grand Prix de France, con la presenza di medaglie mondiali in ciascuna delle quattro discipline.

Arriva il successo nella danza per Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) a Shanghai (Cina), dove si è disputata la giornata intermedia dello Shanghai Trophy. Dopo aver chiuso la Rhythm ...

Nella danza Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) occupavano la prima posizione dopo la Rhythm Dance, chiusa con il punteggio di 84.99. Nella Free Dance, i Campioni d’Europa in ...